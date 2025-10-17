Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, è l’ora di Leao: Pulisic ko, è favorito su Nkunku”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che rivela il suo rimpianto per non aver avuto il tempo di lavorare con Gian Piero Gasperini in nerazzurro. Il DS interista ha anche parlato di tanti retroscena di mercato, del presente e del recente passato.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 17 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, si parla della Juventus. Il club bianconero, infatti, è finito sotto inchiesta UEFA per la possibile violazione del Fair Play Finanziario dell'ultimo triennio. La sentenza è attesa per la prossima primavera, ma la 'Vecchia Signora' dovrebbe andare incontro, al massimo, ad una multa e a restrizioni sulla lista giocatori.

Momento magico, da record, al Napoli per Rasmus Højlund: tra azzurri e Danimarca, infatti, l'ex Atalanta e Manchester United ha segnato 5 gol nelle ultime 4 partite. Pessimo rientro dalla sosta Nazionali, invece, per il Milan, che oltre ad Adrien Rabiot perde anche Christian Pulisic. Contro la Fiorentina, favorito per giocare titolare Rafael Leão rispetto a Christopher Nkunku.

