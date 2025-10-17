In alto, sotto la testata, si parla della Juventus. Il club bianconero, infatti, è finito sotto inchiesta UEFA per la possibile violazione del Fair Play Finanziario dell'ultimo triennio. La sentenza è attesa per la prossima primavera, ma la 'Vecchia Signora' dovrebbe andare incontro, al massimo, ad una multa e a restrizioni sulla lista giocatori.
Momento magico, da record, al Napoli per Rasmus Højlund: tra azzurri e Danimarca, infatti, l'ex Atalanta e Manchester United ha segnato 5 gol nelle ultime 4 partite. Pessimo rientro dalla sosta Nazionali, invece, per il Milan, che oltre ad Adrien Rabiot perde anche Christian Pulisic. Contro la Fiorentina, favorito per giocare titolare Rafael Leão rispetto a Christopher Nkunku.
© RIPRODUZIONE RISERVATA