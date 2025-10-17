Pianeta Milan
Milan, ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News

È arrivato l'esito degli esami medici svolti in tarda mattinata da Christian Pulisic, classe 1998, attaccante del Milan, dopo l'infortunio muscolare rimediato nel corso dell'ultima amichevole tra gli U.S.A. e l'Australia. Non sono belle news
È arrivato l'esito degli esami medici svolti, nella tarda mattinata odierna, da Christian Pulisic, attaccante classe 1998 del Milan che aveva rimediato un infortunio in Nazionale.

Milan, brutte notizie sull'infortunio di Pulisic: c'è lesione

Pulisic, infatti, sceso in campo da titolare nell'ultima amichevole degli Stati Uniti d'America contro l'Australia, si era arreso al 31' per un problema muscolare alla coscia destra. Tornato in Italia in nottata, si è sottoposto stamattina ai controllo di rito con lo staff medico del Milan.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Scontata, pertanto, l'assenza di Pulisic in Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro'.

Da capire, però, nei prossimi giorni, quante partite salterà il top scorer del Diavolo. Finora, infatti, in stagione, 'Capitan America' ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia.

