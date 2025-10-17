Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Scontata, pertanto, l'assenza di Pulisic in Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro'.
Da capire, però, nei prossimi giorni, quante partite salterà il top scorer del Diavolo. Finora, infatti, in stagione, 'Capitan America' ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA