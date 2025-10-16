Arrivano i primi responsi sugli infortuni in casa Milan. In particolare su due giocatori che si sono fermati con le proprie nazionali. Partiamo con Pervis Estupinan: a metà del primo tempo della partita tra Ecuador e USA, l'ex giocatore del Brighton era stato protagonista di un'azione sfortunata: Estupinan aveva messo male il piede slogandosi la caviglia cercando di recuperare il pallone. Per il terzino sinistro del Milan arrivano notizie positive: secondo quanto risulta alla nostra redazione ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo.
Infortuni Milan, buone notizie per quanto riguarda Estupinan e Saelemaekers | PM
Primi responsi sugli infortuni in casa Milan: oltre alle pessime notizie su Adrien Rabiot, si può sperare per Estupinan e Saelemaekers. I dettagli dalla nostra redazione
Infortuni Milan, buone notizie per Estupinan e Saelemaekers—
Possibile quindi che l'ecuadoriano possa essere disponibile per Milan-Fiorentina. Altre buone notizie per quanto riguarda Saelemaekers tornato a Milanello con una lesione rimediata con il Belgio: il belga si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente.
Vedremo se ci sarà per Milan-Fiorentina di questa domenica a San Siro.
