Arrivano i primi responsi sugli infortuni in casa Milan. In particolare su due giocatori che si sono fermati con le proprie nazionali. Partiamo con Pervis Estupinan: a metà del primo tempo della partita tra Ecuador e USA, l'ex giocatore del Brighton era stato protagonista di un'azione sfortunata: Estupinan aveva messo male il piede slogandosi la caviglia cercando di recuperare il pallone. Per il terzino sinistro del Milan arrivano notizie positive: secondo quanto risulta alla nostra redazione ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo.