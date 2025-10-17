Pianeta Milan
Milan, San Siro è diventato un tabù per Leao: ecco da quando non segna in casa in Serie A

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è candidato a giocare titolare domenica 19 ottobre alle ore 20:45 in Milan-Fiorentina a 'San Siro': ritroverà quel gol che gli manca in casa in Serie A da tempo quasi immemore? Dati e statistiche
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Rafael Leao, attaccante del Milan, giocherà titolare domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro la Fiorentina in occasione della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Quale migliore occasione, dunque, per rompere il tabù che lo riguarda?

Milan, Leao non va in gol a 'San Siro' da 17 mesi

Leao, come ricordato dalla 'rosea', non va in rete a 'San Siro' in campionato da ben 17 mesi. L'ultima volta fu in occasione di Milan-Salernitana 3-3, datata 25 maggio 2024, ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. E chissà che il ritorno di Pioli a Milano, sebbene, stavolta, come allenatore della Fiorentina, non gli porti bene.

Nella scorsa stagione Leao ha segnato 11 gol, di cui 8 in Serie A, 2 in Champions League e uno in Coppa Italia. In campionato il portoghese ha sempre segnato in trasferta, mentre in Europa e nella coppa nazionale ha realizzato reti a 'San Siro' (contro Stella Rossa, Girona e Sassuolo).

Milan, chi gioca tra Giménez e Nkunku contro la Fiorentina? C'è un Teorema che ...

Prima dell'infortunio al soleo del polpaccio che lo ha tenuto fuori causa per 40 giorni, poi, Leao aveva inaugurato quest'annata con un gol a 'San Siro' contro il Bari, ma in Coppa Italia. In settimana, rientrato in anticipo dagli impegni con il Portogallo, per il quotidiano sportivo nazionale ha svolto uno specifico di lavoro di potenziamento per recuperare la condizione ottimale. Sperando che tutto ciò possa contribuire a sbloccarlo.

