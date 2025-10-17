Nella scorsa stagione Leao ha segnato 11 gol, di cui 8 in Serie A, 2 in Champions League e uno in Coppa Italia. In campionato il portoghese ha sempre segnato in trasferta, mentre in Europa e nella coppa nazionale ha realizzato reti a 'San Siro' (contro Stella Rossa, Girona e Sassuolo).