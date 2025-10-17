Nella scorsa stagione Leao ha segnato 11 gol, di cui 8 in Serie A, 2 in Champions League e uno in Coppa Italia. In campionato il portoghese ha sempre segnato in trasferta, mentre in Europa e nella coppa nazionale ha realizzato reti a 'San Siro' (contro Stella Rossa, Girona e Sassuolo).
Prima dell'infortunio al soleo del polpaccio che lo ha tenuto fuori causa per 40 giorni, poi, Leao aveva inaugurato quest'annata con un gol a 'San Siro' contro il Bari, ma in Coppa Italia. In settimana, rientrato in anticipo dagli impegni con il Portogallo, per il quotidiano sportivo nazionale ha svolto uno specifico di lavoro di potenziamento per recuperare la condizione ottimale. Sperando che tutto ciò possa contribuire a sbloccarlo.
