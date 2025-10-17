Milan-Fiorentina, otto rossoneri devono a Pioli un grande grazie

LEGGI ANCHE: Milan, ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News >>>
Dei giocatori allenati da Pioli e che saranno in Milan-Fiorentina ne sono rimasti otto e tutti hanno almeno un motivo per ringraziarlo. Su tutti c'è ovviamente Rafa Leao, portoghese classe 1999 che proprio con Pioli è diventato l'idolo che è adesso. L'esplosione calcistica è avvenuta proprio con l'allenatore di Parma, con cui ha avuto anche un rapporto particolare che va ben oltre il campo. Così come Mike Maignan, una personalità forte, ma che con Pioli si è sempre rispettato. Il francese classe 1995 è diventato uno dei più forti al mondo con lui.
Ci sono poi Fikayo Tomori e Christian Pulisic, che hanno trovato nuova vita al Milan dopo i disastri inglesi, così come Ruben, che ha avuto la sua migliore annata con Pioli due anni fa. Infine ci sono Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia, che da giovani sprovveduti sono diventati campioni. Non dimentichiamo anche Davide Bartesaghi, che Pioli ha fatto esordire. Insomma, tutti hanno almeno un motivo per dirgli grazie.
