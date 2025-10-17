Milan-Fiorentina, otto rossoneri devono a Pioli un grande grazie

Non è detto che sarà fatto in modo esplicito, ma c'è da dire che molti giocatori rossoneri domenica, per Milan-Fiorentina, dovrebbero avvicinarsi a Stefano Pioli e dirgli grazie. Perché se adesso la loro carriera è così, scrive Tuttosport, è anche grazie a lui. Ovviamente è in senso figurato, anche perché non è da escludere che sia già stato fatto al momento dell'addio o quando a gennaio l'allenatore è andato a trovare la squadra in Arabia durante un allenamento. Domenica sarà la prima volta di nuovo da avversario per Pioli, la prima volta di nuovo a San Siro dopo l'addio di maggio 2024. Sarà salutato con gli onori che merita, per cinque stagioni di altissimo livello e con uno Scudetto da ricordare. Sarà anche la sua panchina numero 500 in Serie A, in rossonero il totale di panchine sono 240. Massimiliano Allegri lo insegue e punta al sorpasso.