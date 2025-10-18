La Roma pensa di schierare Paulo Dybala in attacco con Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini, mentre l'Inter dovrebbe confermare Ange-Yoan Bonny in attacco al fianco di Lautaro Martínez. Altra bella sfida è quella del pomeriggio (ore 18:00) tra il Torino di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte: il 'Cholito', Giovanni Simeone, vuole tirare un brutto scherzo alla sua ex squadra.