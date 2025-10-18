Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Guaio Milan, Pulisic torna a novembre. Fiorentina, sorpresa Kean”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Guaio Milan, Pulisic torna a novembre. Fiorentina, sorpresa Kean”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Guaio Milan, Pulisic torna a novembre. Fiorentina, sorpresa Kean'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Roma-Inter, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico', nella Capitale. Partita numero 606 in carriera per Gian Piero Gasperini, tecnico dei giallorossi, mentre quello dei nerazzurri, Cristian Chivu, arriva appena alla presenza numero 20.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 18 ottobre 2025

La Roma pensa di schierare Paulo Dybala in attacco con Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini, mentre l'Inter dovrebbe confermare Ange-Yoan Bonny in attacco al fianco di Lautaro Martínez. Altra bella sfida è quella del pomeriggio (ore 18:00) tra il Torino di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte: il 'Cholito', Giovanni Simeone, vuole tirare un brutto scherzo alla sua ex squadra.

Domani sera, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio di 'San Siro' si accenderanno, invece, per Milan-Fiorentina. Brutte notizie per il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, che sarà costretto a rinunciare al suo miglior marcatore, Christian Pulisic, fino a novembre. Stefano Pioli, allenatore dei viola, ex di giornata, potrebbe invece recuperare 'last minute' il bomber Moise Kean.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un altro Milan contro la Fiorentina: emergenza per...
Milan-Fiorentina, otto rossoneri devono a Pioli un grande grazie

© RIPRODUZIONE RISERVATA