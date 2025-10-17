Milan sui social – Ritorna di moda la stagione 95/96: ecco perché

Ora la moda sta tornando e il Milan ha rimesso in vendita queste magliette, riscuotendo ancora grande successo. Questo è il trentennale, chissà che non sia di buon auspicio. Sul profilo Instagram ha pubblicato, con la pagina 433, una foto per promuoverle, ma è davvero molto bella. Si vedono quattro tifosi a San Siro che indossano ognuno una di quelle maglie, con una sciarpa rossonera.