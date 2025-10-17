Milan sui social – Ritorna di moda la stagione 95/96: ecco perché

LEGGI ANCHE: Milan, ecco come sta Saelemaekers | PM News >>>
In quella stagione, però, c'erano anche delle maglie storiche. Sono ancora nella memoria dei tifosi per quanto belle fossero. La prima semplicemente rossonera, senza troppi fronzoli, con righe di egual larghezza. Né troppo né troppo poco ampie. La seconda, bianca con due strisce rossonere al centro, staccate tra loro. La terza gialla, come quest'anno, ma con dettagli rossoneri. In più, una quarta blu, passata davvero alla storia per stile unico.
Ora la moda sta tornando e il Milan ha rimesso in vendita queste magliette, riscuotendo ancora grande successo. Questo è il trentennale, chissà che non sia di buon auspicio. Sul profilo Instagram ha pubblicato, con la pagina 433, una foto per promuoverle, ma è davvero molto bella. Si vedono quattro tifosi a San Siro che indossano ognuno una di quelle maglie, con una sciarpa rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA