Milan sui social – Ritorna di moda la stagione 95/96: ecco perché

A distanza di trent'anni, il Milan sta riportando in auge le maglie della stagione che è culminata con lo Scudetto numero 15. Ecco i dettagli
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

La stagione 1995/96 per il Milan è una stagione storica. C'era Fabio Capello in panchina, i rossoneri vincevano lo Scudetto con la miglior difesa del torneo. Era il titolo numero 15 della storia rossonera. Fa strano pensare che, a distanza di trent'anni, il Milan stia cercando di conquistare il ventesimo. Appena cinque in più, praticamente uno ogni sei anni di media, un po' pochi per la storia rossonera.

Ci sono anche un po' di analogie con questa stagione o, magari, le si stanno cercando. Perché alla fine Massimiliano Allegri non è molto diverso da Capello come ideologie e anche lui spera di concludere il campionato come miglior difesa. In quell'occasione il Milan prese solo 19 gol. Se si riuscisse a fare altrettanto sarebbe difficile non vincere il titolo.

In quella stagione, però, c'erano anche delle maglie storiche. Sono ancora nella memoria dei tifosi per quanto belle fossero. La prima semplicemente rossonera, senza troppi fronzoli, con righe di egual larghezza. Né troppo né troppo poco ampie. La seconda, bianca con due strisce rossonere al centro, staccate tra loro. La terza gialla, come quest'anno, ma con dettagli rossoneri. In più, una quarta blu, passata davvero alla storia per stile unico.

Ora la moda sta tornando e il Milan ha rimesso in vendita queste magliette, riscuotendo ancora grande successo. Questo è il trentennale, chissà che non sia di buon auspicio. Sul profilo Instagram ha pubblicato, con la pagina 433, una foto per promuoverle, ma è davvero molto bella. Si vedono quattro tifosi a San Siro che indossano ognuno una di quelle maglie, con una sciarpa rossonera.

