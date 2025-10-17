Milan, Saelemaekers in gruppo? Ecco le ultime | PM

LEGGI ANCHE: Milan, ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News >>>
Oggi c'era dunque curiosità per sapere se almeno uno si sarebbe allenato in gruppo. Si tratta infatti dell'elemento necessario per considerare un giocatore recuperato in vista della prossima partita. Saelemaekers, belga classe 1999, dà buone notizie: secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, ha svolto tutto l'allenamento con i compagni e dunque sarà regolarmente a disposizione per domenica.
