Milan, Saelemaekers in gruppo? Ecco le ultime | PM

Oggi c'era attesa per capire se Saelemaekers, acciaccato del Milan, si sarebbe allenato in gruppo o no. Cosa risulta a PianetaMilan
Stefano Bressi
Negli ultimi giorni sono arrivate pessime notizie in casa Milan per quanto riguarda gli infortuni e, seppur in maniera più lieve, è stato colpito anche Alexis Saelemaekers che ha dovuto lavorare a parte.

Ben più grave, come noto, la situazione di Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Lo statunitense classe 1998 oggi si è sottoposto a controlli. Hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro (clicca qui per i tempi di recupero); mentre il francese del 1995 ha riportato una lesione al soleo.

Oggi c'era dunque curiosità per sapere se almeno uno si sarebbe allenato in gruppo. Si tratta infatti dell'elemento necessario per considerare un giocatore recuperato in vista della prossima partita. Saelemaekers, belga classe 1999, dà buone notizie: secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, ha svolto tutto l'allenamento con i compagni e dunque sarà regolarmente a disposizione per domenica.

