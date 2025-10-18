Nel suo classico video caricato nel suo canale YouTube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato della sfida di domani tra Milan e Fiorentina . Borghi , oltre ad aver parlato del ritiro di Pioli a San Siro dopo la partita di addio, si è soffermato a parlare della questione legata a Rafael Leao e sugli infortunati della formazione di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Fiorentina, le parole di Borghi

"Una partita con tantissimi motivi di interesse, perchè sarà il ritorno di Stefano Pioli a San Siro, il tecnico dell'ultimo scudetto, perchè c'è un Milan che è partito splendidamente nonostante gli inciampi estivi compresi la prima giornata contro la Cremonese. Entrambi devono fare dei conti, Allegri e Pioli. Quelli di Allegri riguardano quello che un po' ci spettavamo, ovvero la questione Leao, non tanto legata ai comportamenti e al valore del portogehse che comunque rimane il principale se non esclusivo artefice del proprio futuro, ma Leao adesso è recuperato ed è da inserire, in un sistema che fin qui ha funzionato benissimo. Un sistema che ora non deve solo capire a come inserire Leao ma deve anche capire come sopperire alle assenza molto importanti, perchè gli infortuni avuti da Pulisic e Rabiot in nazionale non sono infortuni leggeri e privano Allegri di due giocatori centrali.