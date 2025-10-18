Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano , il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fornito degli aggiornamenti sulla situazione di Divock Origi . L'ex Liverpool, arrivato nel 2022, non è mai riuscito ad incidere e, dopo diversi prestiti, al suo ritorno in rossonero è stato messo fuori squadra militando nel Milan Futuro: 0 presenze. Ecco, di seguito, le parole di Moretto:

Moretto sull'attuale situazione di Origi: "Su Origi vi ho raccontato più volte, nonostante si dicesse che fosse vicino alla risoluzione del contratto, che non mi risultava una trattativa avanzata in questo senso. Vi confermo quanto già vi avevo raccontato, con un po' più di sicurezza e garanzia. È altamente probabile che la storia tra Divock Origi e il Milan si concluda a gennaio, durante il mercato. C'è un patto verbale tra le parti per il quale ci sarà la separazione: questa è l'idea e questi sono gli ultimi mesi di Origi con la maglia del Milan"