L'ex calciatore della Fiorentina Pietro Maiellaro , è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola parlando della sfida tra Milan e Fiorentina , in programma domani sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro a Milano. La situazione in classifica per la squadra di Stefano Pioli (ex allenatore del Milan) è a dir poco preoccupante: 18esima posizione, soli 3 punti conquistati in 6 giornate. I rossoneri invece, viaggiano a quota 13 punti, occupando la 3 posizione in classifica. Ecco, di seguito, le parole di Maiellaro:

Milan-Fiorentina, le parole di Maiellaro

Se l'assenza di Kean peserà di più rispetto a quelle del Milan di Massimiliano Allegri: "La Fiorentina ha Dzeko e Piccoli a sostituire Kean, mentre al Milan mancano Pulisic, Rabiot che sono assenze pesanti, ma loro hanno il fuoriclasse, Modric che legge la partita come nessuno".