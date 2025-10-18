Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Gianpiero Ventura, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto in Serie A. L'ex CT azzurro ha speso alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri, toccando anche il tema della punta, molto discusso in casa rossonera a causa di Santiago Gimenez, non ancora sbloccato. Ecco, di seguito le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Ventura sulla lotta scudetto: “A me piace il Milan con Allegri, al quale però manca…”
INTERVISTE
Ventura sulla lotta scudetto: “A me piace il Milan con Allegri, al quale però manca…”
Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex CT della Nazionale Ventura, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan
Milan, le parole di Ventura sulla Lotta scudetto—
LEGGI ANCHE: Milan-Fiorentina, probabili formazioni: out Nkunku, Allegri convoca due giovani
“Un anno fa ero convinto che avrebbe vinto il Napoli, adesso non so: la squadra è addirittura migliorata, perché hanno fatto un mercato sensazionale, ma giocare ogni tre giorni ti consuma. Conte è garanzia di successo, ha la forza di impadronirsi della testa dei suoi uomini come pochi e resta il pilastro. Dunque, è alla pari con l’Inter. A me piace il Milan con Allegri, al quale però manca una punta centrale: ce l’avesse, direi attenti. E lo dico egualmente, nonostante Leao non gli dia quello che dovrebbe“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA