Milan, il parere: “Gol o assist dai subentrati, bisogna migliorare”

Non dice altro, Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , sulla sua squadra: i campionati li vincono quelli che stanno in panchina perché danno un apporto decisivo. Eppure i rossoneri da questo punto di vista non sono proprio in cima alle statistiche. Anzi, l'allenatore e preparatore Adriano Bacconi , su DAZN, ha fatto notare qualcosa di clamoroso.

Oltre a questo dato, Bacconi ha anche analizzato in generale il Milan così: "C'è un tema, che è quello della rosa più corta delle altre, ora enfatizzato dagli infortuni. È un Milan che vuole essere cinico: prima fa sfogare gli avversari e poi attacca lui. Lo ha fatto anche nell'ultima sfida: nel secondo tempo dominio territoriale palese. Però i subentrati non hanno concretizzato, avrebbero dovuto. C'è una statistica che dice che il Milan, senza Pulisic, non ha ricevuto gol o assist dai subentrati. Per una squadra che vuole giocare coi cambi e con la gente fresca è un problema. Ora tutte fanno 7 partite, mentre il Milan solo 5, quindi dovrebbero essere freschi. Se vuole vincere nel finale coi cambi, i subentrati devono dare di più".