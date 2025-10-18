L'ex allenatore di Fiorentina e Milan , Faith Terim , ha parlato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' alla vigilia del big match fra Milan e Fiorentina, in programma a San Siro alle ore 20:45. L'ex allenatore dei rossoneri si è voluto soffermare sulla sfida di domani sera, rivelando quale delle due squadre potrebbe tifare. Il mister ha poi voluto rivolgere anche un pensiero all'Italia, paese con il quale ancora molto legato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su chi tiferà tra Milan e Fiorentina: «Davvero non saprei come rispondere a questa domanda. Sono sincero. Di sicuro guarderò la partita alla televisione con interesse: penso possa essere una gara divertente e, spero, anche combattuta fino all’ultimo. Ha detto saluti e allora mi consenta di farlo: mando un grande abbraccio a tutti i tifosi del Milan e della Fiorentina, oltre che ai lettori della Gazzetta. Provo ancora grandissimo affetto per l’Italia, è e sarà sempre la mia seconda casa».