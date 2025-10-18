L'ex calciatore del Milan , Hernan Crespo , è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Nella lunga chiacchierata con la rosea, Crespo ha ripercorso alcune tappe della sua carriera da calciatore, soffermandosi in modo particolare sul Milan. L'ex bomber rossonero ha raccontato un'aneddoto legato al Milan di Sacchi, parlando anche del pallone d'oro Marco Van Basten , ritiratosi ad appena 30 anni. Tra le sue parole spiccano anche quelle rilasciate nei confronti di Carlo Ancelotti, suo ex allenatore. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su Carlo Ancelotti: "Carlo per me è stato come un padre, avevo 21 anni e ho imparato tutto da lui".