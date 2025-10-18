Su quelli che credono nelle chance di Scudetto per il Milan: «E quale è la notizia? Il Milan deve sempre puntare a vincere. L’anomalia sarebbe se nessuno credesse nello Scudetto del Diavolo. Comunque è ancora presto, penso che le candidate siano le solite: oltre al Milan, ci sono l’Inter e il Napoli campione in carica, ma anche Roma e Juventus».

Su Luka Modrić: «Luka è uno dei più grandi calciatori dell’epoca moderna, una leggenda vivente. No, non sono sorpreso che faccia ancora la differenza. Rispetto al passato, oggigiorno i giocatori hanno gli strumenti per allungarsi la carriera, curando tutti i dettagli e vivendo da veri professionisti. In questo, Modrić credo sia un esempio».

"Leão ha qualità straordinarie. Sa giocare anche per la squadra" — Sull'inizio di Pioli sulla panchina della Fiorentina: «Conosco Firenze e i tifosi viola, hanno una passione smisurata per la squadra della loro città e soffrono quando le cose vanno male. Però so che Pioli e la Fiorentina hanno la qualità per uscire da questo momento difficile. Anzi, sono sicuro che lo faranno a breve».

Sulle assenze di Adrien Rabiot e Christian Pulisic nelle fila del Milan: «Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di allenare una grande squadra, con giocatori all’altezza per colmare l’emergenza».

Su Moise Kean, in dubbio per Milan-Fiorentina: «Un attaccante che mi piace molto, fondamentale per la Fiorentina».

Su Rafael Leão, che dovrebbe tornare in campo dal 1' in occasione di Milan-Fiorentina: «Bella notizia. Io sono un fan di Leão, ha qualità straordinarie e checché se ne pensi, sa giocare anche di squadra e per la squadra».

Su chi tiferà tra Milan e Fiorentina: «Davvero non saprei come rispondere a questa domanda. Sono sincero. Di sicuro guarderò la partita alla televisione con interesse: penso possa essere una gara divertente e, spero, anche combattuta fino all’ultimo. Ha detto saluti e allora mi consenta di farlo: mando un grande abbraccio a tutti i tifosi del Milan e della Fiorentina, oltre che ai lettori della Gazzetta. Provo ancora grandissimo affetto per l’Italia, è e sarà sempre la mia seconda casa».