Domenica sera ci sarà Milan-Fiorentina , una partita che sulla carta sembrerebbe agevole per i rossoneri, ma che in realtà nasconde tante insidie, come sottolinea anche Filippo Galli , storico difensore milanista. I viola arrivano senza successi nelle prime sei giornate, ma il Milan si presenta con tante defezioni. Ovviamente le pressioni sono da tutte e due le parti, seppur per motivi diversi.

Ai microfoni di Radio TV Serie A su DAZN, il difensore dei tempi che furono ha parlato così della partita: "Saelemaekers dovrebbe recuperare e quindi essere titolare, magari non è al massimo, ma se gioca vuol dire che sta bene. Pulisic sarà la mancanza grave e poi dobbiamo capire se Rafa Leao sarà schierato punta. Però penso che Allegri vada su Gimenez, con Rafa Leao comunque più centrale come in estate. La partita non è facile, il Milan ha tutto da perdere. Tutti si aspettano la vittoria dei rossoneri".