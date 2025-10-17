Pianeta Milan
Milan-Fiorentina, Galli su Rafa Leao e la partita
Galli, storico difensore rossonero, ha parlato di Milan-Fiorentina, prossima partita di Serie A per la squadra di Allegri: ecco le sue parole
Domenica sera ci sarà Milan-Fiorentina, una partita che sulla carta sembrerebbe agevole per i rossoneri, ma che in realtà nasconde tante insidie, come sottolinea anche Filippo Galli, storico difensore milanista. I viola arrivano senza successi nelle prime sei giornate, ma il Milan si presenta con tante defezioni. Ovviamente le pressioni sono da tutte e due le parti, seppur per motivi diversi.

Ai microfoni di Radio TV Serie A su DAZN, il difensore dei tempi che furono ha parlato così della partita: "Saelemaekers dovrebbe recuperare e quindi essere titolare, magari non è al massimo, ma se gioca vuol dire che sta bene. Pulisic sarà la mancanza grave e poi dobbiamo capire se Rafa Leao sarà schierato punta. Però penso che Allegri vada su Gimenez, con Rafa Leao comunque più centrale come in estate. La partita non è facile, il Milan ha tutto da perdere. Tutti si aspettano la vittoria dei rossoneri".

Su Rafa Leao: "La sensazione è che non vuole essere uomo squadra. Si diverte, ma non vuole essere trascinatore. Se lo si lascia con questa libertà diventa determinante".

