Milan, Bergomi: “Lottano per lo Scudetto, hanno troppa qualità”

Che sia un cuore nerazzurro, Giuseppe Bergomi, è noto e normale, essendone stato capitano per anni, ma il suo parere sul Milan è sempre molto positivo. Che sia per rispetto, per reale ammirazione o, magari, secondo qualcuno, anche un po' per scaramanzia non è dato saperlo. Fatto sta che Bergomi ha sempre belle parole per la squadra rossonera e anche stavolta non ha fatto eccezione. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, infatti, lo Zio ha parlato della lotta Scudetto di questa stagione e ha inserito prepotentemente anche il Milan, considerato una squadra troppo forte per non lottare.