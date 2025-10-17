Milan, Bergomi: “Lottano per lo Scudetto, hanno troppa qualità”

Che sia un cuore nerazzurro, Giuseppe Bergomi, è noto e normale, essendone stato capitano per anni, ma il suo parere sul Milan è sempre molto positivo. Che sia per rispetto, per reale ammirazione o, magari, secondo qualcuno, anche un po' per scaramanzia non è dato saperlo. Fatto sta che Bergomi ha sempre belle parole per la squadra rossonera e anche stavolta non ha fatto eccezione. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, infatti, lo Zio ha parlato della lotta Scudetto di questa stagione e ha inserito prepotentemente anche il Milan, considerato una squadra troppo forte per non lottare.
Ecco le sue parole a riguardo: "Negli ultimi anni chi ha vinto il campionato è uscito presto dalla Champions League o non ha partecipato. Per questo il Milan deve stare nella lotta, anche perché ha tanta qualità e ha personalità importanti in squadra. Non dire chi sia favorito, ma anche la Roma va considerata. Forse solo i bianconeri sono un po' più indietro, ma hanno tempo per recuperare e fare scelte precise. Devono trovare una fisionomia precisa. E poi vanno sempre tenuti in considerazione".
