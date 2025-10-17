Pianeta Milan
Milan, Bergomi: “Lottano per lo Scudetto, hanno troppa qualità”

Bergomi, storico capitano nerazzurro, iscrive il Milan alla lotta al titolo perché squadra troppo forte per non partecipare. Le sue parole
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

Che sia un cuore nerazzurro, Giuseppe Bergomi, è noto e normale, essendone stato capitano per anni, ma il suo parere sul Milan è sempre molto positivo. Che sia per rispetto, per reale ammirazione o, magari, secondo qualcuno, anche un po' per scaramanzia non è dato saperlo. Fatto sta che Bergomi ha sempre belle parole per la squadra rossonera e anche stavolta non ha fatto eccezione. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, infatti, lo Zio ha parlato della lotta Scudetto di questa stagione e ha inserito prepotentemente anche il Milan, considerato una squadra troppo forte per non lottare.

Ecco le sue parole a riguardo: "Negli ultimi anni chi ha vinto il campionato è uscito presto dalla Champions League o non ha partecipato. Per questo il Milan deve stare nella lotta, anche perché ha tanta qualità e ha personalità importanti in squadra. Non dire chi sia favorito, ma anche la Roma va considerata. Forse solo i bianconeri sono un po' più indietro, ma hanno tempo per recuperare e fare scelte precise. Devono trovare una fisionomia precisa. E poi vanno sempre tenuti in considerazione".

