Milan, Desailly: “Ero perfetto per quella squadra. Berlusconi ci dava tutto”

Desailly ha parlato della sua esperienza al Milan in passato, con parole di elogio per il Presidente e non solo. Ecco cosa ha detto
Ci sono alcuni giocatori che hanno fatto la storia del Milan e Marcel Desailly è sicuramente uno di questi. È uno di quelli per cui, citando il suo nome, tornano alla mente i ricordi delle grandi vittorie e delle grandi notti. Ha messo la sua firma, indelebile, anche con un gol in finale di Champions League, contro il Barcelona nel 1994. Insomma, impossibile non sorridere pensando al francese in rossonero. Sulle pagine di Ultimo Uomo troviamo alcune sue dichiarazioni sul passato milanista ed è veramente bello leggerle. Ecco perché ve le lasciamo qui.
Sul suo ruolo in quel Milan e sulla sua esperienza: "Non dimentico che l'Italia mi ha dato tutto. Ero perfetto tatticamente per quel Milan, con il 4-4-2 aggressivo. Ero perfetto. Di fianco ad Albertini o Boban, eravamo perfetti".