Milan, Desailly: “Ero perfetto per quella squadra. Berlusconi ci dava tutto”

Desailly ha parlato della sua esperienza al Milan in passato, con parole di elogio per il Presidente e non solo. Ecco cosa ha detto

Ci sono alcuni giocatori che hanno fatto la storia del Milan e Marcel Desailly è sicuramente uno di questi. È uno di quelli per cui, citando il suo nome, tornano alla mente i ricordi delle grandi vittorie e delle grandi notti. Ha messo la sua firma, indelebile, anche con un gol in finale di Champions League, contro il Barcelona nel 1994. Insomma, impossibile non sorridere pensando al francese in rossonero. Sulle pagine di Ultimo Uomo troviamo alcune sue dichiarazioni sul passato milanista ed è veramente bello leggerle. Ecco perché ve le lasciamo qui.