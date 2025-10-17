Pianeta Milan
L'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio durante Maracanà ha parlato del Milan e dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri
Emiliano Guadagnoli
Tra pochi giorni si torna in campo dopo la lunga sosta per le partite delle nazionali. Per il Milan altra partita importante dopo Napoli e Juventus: a San Siro domenica arriva la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli. Il Diavolo di Massimiliano Allegri ha dato segnali per potersi giocare lo Scudetto? "Sì, ce lo metto. E poi una possibile sorpresa. Milan, Inter e Napoli sono avanti a tutte". Ecco il pensiero dell'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio durante Maracanà.

Impallomeni continua la sua analisi sulla squadra di Allegri: "Il Milan pensavo potesse andare sotto stress, ma ci sono stati dei miglioramenti clamorosi, soprattutto a livello individuale. E questo lascia ben sperare. Allegri ha subito tamponato l'inizio non positivo, abbiamo visto un'altra squadra, forte, competitiva".

Questo il pensiero di Impallomeni sul Milan come possibile candidata per lo Scudetto. E' ancora molto presto per fare delle ipotesi, quel che è certo è che i rossoneri sono partiti davvero molto bene sotto la nuova gestione di Allegri in panchina.c

