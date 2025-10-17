L'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio durante Maracanà ha parlato del Milan e dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri

Emiliano Guadagnoli Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 15:02)

Tra pochi giorni si torna in campo dopo la lunga sosta per le partite delle nazionali. Per il Milan altra partita importante dopo Napoli e Juventus: a San Siro domenica arriva la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli. Il Diavolo di Massimiliano Allegri ha dato segnali per potersi giocare lo Scudetto? "Sì, ce lo metto. E poi una possibile sorpresa. Milan, Inter e Napoli sono avanti a tutte". Ecco il pensiero dell'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni a TMW Radio durante Maracanà.