Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Panucci: “Pulisic sa emozionare. Modric pensa più velocemente degli altri. Sul Milan …”

INTERVISTE

Panucci: “Pulisic sa emozionare. Modric pensa più velocemente degli altri. Sul Milan …”

Panucci: 'Pulisic sa emozionare. Modric pensa più velocemente degli altri. Sul Milan ...'
Christian Panucci, ex difensore in Serie A anche del Milan nei primi anni Novanta, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Christian Panucci, classe 1973, difensore in Serie A con il Milan per due stagioni e mezza (1993-1996, con 134 partite e 12 gol all'attivo), ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

Panucci, in primis, ha ricordato il suo legame con Fabio Capello, avuto come tecnico in rossonero: «Fabio è super professionista, non regala niente. Mi ha voluto, ovunque ha allenato, come giocatore e, nella Nazionale russa, come assistente. Abbiamo sempre avuto un rapporto vero, schietto».

LEGGI ANCHE

Panucci: "Milan da Scudetto? Sul lungo periodo dico che ..."

—  

Quindi, spazio al presente, all'attualità. In merito lavoro che sta facendo Allegri nel Milan, Panucci ha dichiarato: «È stato bravo a entrare nella testa dei giocatori e la squadra sembra essere partita con il piede giusto. Ha un ottimo gruppo, va detto che fare peggio dello scorso anno era difficile …». Ma è un Diavolo da Scudetto? Ecco cosa ne pensa l'ex difensore ligure: «Avendo solo il campionato, può fare qualcosa di buono. Ma a mio avviso sul lungo periodo e per duellare con le big serve un grande difensore di esperienza».

Panucci, in pole position per il titolo in Serie A, vede Napoli e Inter perché, a suo dire, la Juventus senza Gleison Bremer perde molto a livello di compattezza difensiva. Non vuole, però, sentir parlare di difficoltà, per le squadre impegnate in Champions League, di gestire il doppio impegno alla lunga distanza.

"Turnover? Al Milan giocavamo sempre gli stessi, mercoledì e domenica"

—  

«Solo noi italiani ci complichiamo la vita con questi discorsi. Ai miei tempi con il Milan giocavamo sempre gli stessi mercoledì e domenica - ha sottolineato Panucci -. Mi pare che il Real Madrid e il Bayern Monaco tra campionato e coppa non si abbandonano a chissà quale turnover. Antonio Conte secondo me ha tutto per provare a rivincere lo Scudetto e fare bella figura in Europa».

LEGGI ANCHE: Il Milan tenta la beffa all'Inter: Tare fiuta il grande colpo già a gennaio >>>

Panucci, quindi, ha citato i due giocatori che, in questo primo scorcio di campionato, l'hanno impressionato maggiormente. «Matias Soulé perché si vede che sta cercando di impegnarsi per assimilare il più velocemente possibile i concetti di Gian Piero Gasperini. Poi Christian Pulisic, un giocatore che sa emozionare». La chiosa su un altro milanista, Luka Modrić: «Pensa e fa girare la palla più velocemente degli altri. Però se a 40 anni eccelle in tal modo, dobbiamo farci due domande sul valore del campionato».

Leggi anche
De Siervo: “Pirateria? Serve una strategia comune per contrastarla in italia e nel...
Evacuo: “Napoli ‘favorita’, ma occhio al Milan di Allegri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA