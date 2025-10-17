Panucci: "Milan da Scudetto? Sul lungo periodo dico che ..." — Quindi, spazio al presente, all'attualità. In merito lavoro che sta facendo Allegri nel Milan, Panucci ha dichiarato: «È stato bravo a entrare nella testa dei giocatori e la squadra sembra essere partita con il piede giusto. Ha un ottimo gruppo, va detto che fare peggio dello scorso anno era difficile …». Ma è un Diavolo da Scudetto? Ecco cosa ne pensa l'ex difensore ligure: «Avendo solo il campionato, può fare qualcosa di buono. Ma a mio avviso sul lungo periodo e per duellare con le big serve un grande difensore di esperienza».

Panucci, in pole position per il titolo in Serie A, vede Napoli e Inter perché, a suo dire, la Juventus senza Gleison Bremer perde molto a livello di compattezza difensiva. Non vuole, però, sentir parlare di difficoltà, per le squadre impegnate in Champions League, di gestire il doppio impegno alla lunga distanza.

"Turnover? Al Milan giocavamo sempre gli stessi, mercoledì e domenica" — «Solo noi italiani ci complichiamo la vita con questi discorsi. Ai miei tempi con il Milan giocavamo sempre gli stessi mercoledì e domenica - ha sottolineato Panucci -. Mi pare che il Real Madrid e il Bayern Monaco tra campionato e coppa non si abbandonano a chissà quale turnover. Antonio Conte secondo me ha tutto per provare a rivincere lo Scudetto e fare bella figura in Europa».

Panucci, quindi, ha citato i due giocatori che, in questo primo scorcio di campionato, l'hanno impressionato maggiormente. «Matias Soulé perché si vede che sta cercando di impegnarsi per assimilare il più velocemente possibile i concetti di Gian Piero Gasperini. Poi Christian Pulisic, un giocatore che sa emozionare». La chiosa su un altro milanista, Luka Modrić: «Pensa e fa girare la palla più velocemente degli altri. Però se a 40 anni eccelle in tal modo, dobbiamo farci due domande sul valore del campionato».