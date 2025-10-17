L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, è tornato a parlare su un tema molto importante in Italia: la pirateria
L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo, è tornato a parlare su un tema molto importante in Italia: la pirateria nel mondo dello Sport. L'AD è intervenuto nella mattinata di ieri con un collegamento video ad un convegno chiamato "Stop Piracy", organizzato dall'Università per gli Studi di Napoli Partenope nella città campana. Ecco, di seguito, le sue parole:
Serie A, le parole di De Siervo sulla pirateria
"La necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale è emersa con forza nel meeting odierno, confermando quanto sia efficace una collaborazione sinergica tra privati e Istituzioni. Ringrazio la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per il lavoro prezioso di indagine e di lotta alla pirateria perché, con le ultime operazioni, oltre ad arrestare i criminali che organizzavano i servizi pirata, ha comminatomigliaia di multe a singoli utenti utilizzatori di servizi di streaming illegali. E stato, inoltre, riconosciuto da parte di vari relatori anche internazionali come l'Italia abbia saputo per prima dotarsi di un prezioso strumento di lotta come Piracy Shield, che consente di bloccare in soli 3 minuti i siti illegali. Grazie alla proficua intesa tra Agcom e Lega Calcio Serie A, dalla sua attivazione la piattaforma ha registrato oltre 66.000 segnalazioni, con più di 12.500 IP identificati. È significativo sottolineare che nel corso degli ultimi 12 mesi nessun blocco si è rilevato errato, smentendo le critiche sul presunto malfunzionamento dello strumento".