Per Ricci 5 partite giocate, ma solo due dall'inizio (tra l'altro in Coppa Italia). La media dei minuti in campo fa riflettere: sono solo 34, meno di un tempo. Bene per quanto riguarda la precisioni sui passaggi con una percentuale di riuscita davvero alta. 2 tiri a partita con tanti tocchi quando è stato in campo, ben 75 di media. Così come sono tanti i palloni recuperati (5 di media) e la percentuale dei duelli vinti al 70%. Sicuramente Ricci non ha ancora trovato continuità con il Milan, ma questo perché davanti a lui ci sono centrocampisti fortissimi al momento fondamentali per i rossoneri. Ebbene l'importante è non lasciarsi traviare dalle presenze finora fatte dall'ex centrocampista del Milan. Le qualità ci sono e i numeri medi parlano chiaro. Ricci ha tutte le caratteristiche per prendersi in mano il centrocampo del Diavolo in futuro.