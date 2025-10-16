Per Ricci 5 partite giocate, ma solo due dall'inizio (tra l'altro in Coppa Italia). La media dei minuti in campo fa riflettere: sono solo 34, meno di un tempo. Bene per quanto riguarda la precisioni sui passaggi con una percentuale di riuscita davvero alta. 2 tiri a partita con tanti tocchi quando è stato in campo, ben 75 di media. Così come sono tanti i palloni recuperati (5 di media) e la percentuale dei duelli vinti al 70%. Sicuramente Ricci non ha ancora trovato continuità con il Milan, ma questo perché davanti a lui ci sono centrocampisti fortissimi al momento fondamentali per i rossoneri. Ebbene l'importante è non lasciarsi traviare dalle presenze finora fatte dall'ex centrocampista del Milan. Le qualità ci sono e i numeri medi parlano chiaro. Ricci ha tutte le caratteristiche per prendersi in mano il centrocampo del Diavolo in futuro.
Questa stagione per lui può essere davvero fondamentale: come vediamo dalla heatmap sta giocando a tutto campo e l'influenza di Modric, Rabiot e anche Fofana lo migliorerà sicuramente facendolo diventare un centrocampista totale e completo. Allegri ne ha sempre parlato bene e sicuramente troverà spazio in stagione. Le percentuali sui passaggi, i recuperi medi e i tanti tocchi a partita dimostrano di come i compagni si fidino di lui quando è in campo e di come possa essere un giocatore utile in tutte le posizione della mediana del Milan. Serve solo avere un po' di pazienza, le occasioni arriveranno.
