Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ricci al Milan non ha trovato ancora la quadra? I minuti in campo possono traviare. Ecco perché

ULTIME MILAN NEWS

Ricci al Milan non ha trovato ancora la quadra? I minuti in campo possono traviare. Ecco perché

Ricci pochi minuti in campo con il Milan: non è tutto da buttare. Le statistiche parlano chiaro
Milan, Ricci è arrivato in estate ma la presenza di Rabiot e Ricci non gli ha permesso di giocare molto. Come sta andando la sua stagione? L'analisi con i numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Ricci è arrivato in estate come uno dei colpi più importanti dell'estate rossonera. Il Diavolo infatti ha investito più di 20 milioni di euro per prelevare il giocatore dal Torino. Sembrava potesse essere un titolare fisso del club, ma dopo l'arrivo di Rabiot (ecco le ultime notizie sul suo infortunio) e l'impatto clamoroso di Modric, lo spazio in campo è stato davvero, davvero poco. Nonostante questo, quando è stato chiamato in causa Ricci ha dato segnali davvero importanti e i numeri parlano chiaro.

Milan, poco spazio per Ricci, ma i numeri...

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Tomori con la maglia del Milan. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

LEGGI ANCHE

Per Ricci 5 partite giocate, ma solo due dall'inizio (tra l'altro in Coppa Italia). La media dei minuti in campo fa riflettere: sono solo 34, meno di un tempo. Bene per quanto riguarda la precisioni sui passaggi con una percentuale di riuscita davvero alta. 2 tiri a partita con tanti tocchi quando è stato in campo, ben 75 di media. Così come sono tanti i palloni recuperati (5 di media) e la percentuale dei duelli vinti al 70%. Sicuramente Ricci non ha ancora trovato continuità con il Milan, ma questo perché davanti a lui ci sono centrocampisti fortissimi al momento fondamentali per i rossoneri. Ebbene l'importante è non lasciarsi traviare dalle presenze finora fatte dall'ex centrocampista del Milan. Le qualità ci sono e i numeri medi parlano chiaro. Ricci ha tutte le caratteristiche per prendersi in mano il centrocampo del Diavolo in futuro.

LEGGI ANCHE: Pessime notizie per Rabiot e il Milan: infortunio peggiore del previsto. Le ultime | PM NEWS>>>

Questa stagione per lui può essere davvero fondamentale: come vediamo dalla heatmap sta giocando a tutto campo e l'influenza di Modric, Rabiot e anche Fofana lo migliorerà sicuramente facendolo diventare un centrocampista totale e completo. Allegri ne ha sempre parlato bene e sicuramente troverà spazio in stagione. Le percentuali sui passaggi, i recuperi medi e i tanti tocchi a partita dimostrano di come i compagni si fidino di lui quando è in campo e di come possa essere un giocatore utile in tutte le posizione della mediana del Milan. Serve solo avere un po' di pazienza, le occasioni arriveranno.

Leggi anche
Milan, vietato parlare di panico: l’infortunio di Rabiot pesa, ma Allegri ha tutte le...
Milan, Cardinale: pronta cessione con lo stadio? Fofana dice tutto. Che rivelazioni su Leao e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA