Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan. Domenica ci sarà il ritorno a San Siro di Stefano Pioli, ma su un'altra panchina. L'ex allenatore rossonero guiderà la Fiorentina. Già iniziata la preparazione con i giocatori in gruppo per Massimiliano Allegri. Ecco le notizie del 16 ottobre 2025. Belle parole di Fofana su Allegri. Rivelazioni importanti su Leao e Gimenez. Squadra da Scudetto? Pellegatti parla della cessione del club. Ecco le news più importanti pubblicate nella mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
