Brutte bruttissime notizie per il Milan : la lesione al polpaccio di Rabiot è una tegola sul centrocampo rossonero. Come raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista francese farà nuovi controlli tra una decina di giorni . Rabiot non sarà a disposizione di Allegri per Milan-Fiorentina di domenica sera e per Milan-Pisa del prossimo venerdì. Da capire quanto dovrà stare fuori, ma si potrebbe stare fermo per almeno un mese (almeno così riporta Gazzetta.it). Sarebbe tanto tempo senza un giocatore che ha cambiato completamente il volto della squadra, visto che da quando è arrivato, il Milan ha vinto tutte le partite tranne Juventus-Milan 0-0 e subito solo un gol su calcio di rigore contro il Napoli.

Infortunio Rabiot: chi scegli Allegri per il suo Milan?

Come si è detto più e più volte, il reparto più forte e più lungo del Milan di Allegri è senza dubbio il centrocampo. Ovvio che perdere una pedina pesante e fondamentale come Rabiot è un colpo difficile da dirigere, ma i rossoneri hanno le soluzioni per potere sopperire almeno in parte all'assenza del francese. Difficile che Allegri tolga Modric e Fofana dal centrocampo rossonero. La prima idea potrebbe essere Loftus-Cheek come mezzala. L'inglese è visto da Allegri a metà tra mediana e attacco, ma con l'infortunio di Rabiot il suo apporto offensivo potrebbe essere limitato.