Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pellegatti: “A Camarda piace proprio fare gol. Vi rivelo una figuraccia fatta con lui”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti: “A Camarda piace proprio fare gol. Vi rivelo una figuraccia fatta con lui”

Pellegatti: 'A Camarda piace proprio fare gol. Vi rivelo una figuraccia fatta con lui'
Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale sul popolare social network 'YouTube' - del baby bomber Francesco Camarda, attaccante rossonero del 2008 ora in prestito al Lecce
Daniele Triolo Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale sul popolare social network 'YouTube' - del baby bomber Francesco Camarda, attaccante rossonero classe 2008 ora in prestito al Lecce con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del club di Via Aldo Rossi.

Parlando dell'esordio di Camarda con il Milan 'dei grandi' e di quanto quest'avvenimento abbia catalizzato l'attenzione dei media, Pellegatti ha detto quanto segue. “Poteva essere una cosa pericolosa nei confronti del ragazzo ma lui ha così una bella famiglia, è molto equilibrato, a lui proprio gli piace fare gol ed è il sentimento che hanno i ragazzi di una Juniores, di una Promozione, proprio gli piace fare gol, è molto serio, molto educato”.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, spalti come il Muro Giallo di Dortmund >>>

Quindi, Pellegatti ha raccontato un retroscena molto divertente che lo lega al giovanissimo attaccante andato in gol per la prima volta in Serie A in Lecce-Bologna 2-2 dello scorso 28 settembre. “Io devo rivelare di aver fatto una figuraccia con lui perché io quando qualcuno mi chiede una foto o un autografo, salvo casi eccezionali, mi fermo sempre. Quella volta forse un ragazzo mi chiede una foto, e non mi ricordo perché non gliel’ho dato e chi era? Camarda. Dopo ne abbiamo parlato ridendo, anche con il papà però mi è dispiaciuto”.

Leggi anche
Top News Milan: le parole di due grandi ex e non solo. Pulisic, ma che sfortuna!
Nuovo Stadio di Milan e Inter a San Siro, Sala detta i tempi per la sua nascita

© RIPRODUZIONE RISERVATA