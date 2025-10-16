Quindi, Pellegatti ha raccontato un retroscena molto divertente che lo lega al giovanissimo attaccante andato in gol per la prima volta in Serie A in Lecce-Bologna 2-2 dello scorso 28 settembre. “Io devo rivelare di aver fatto una figuraccia con lui perché io quando qualcuno mi chiede una foto o un autografo, salvo casi eccezionali, mi fermo sempre. Quella volta forse un ragazzo mi chiede una foto, e non mi ricordo perché non gliel’ho dato e chi era? Camarda. Dopo ne abbiamo parlato ridendo, anche con il papà però mi è dispiaciuto”.
