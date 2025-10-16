Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan , ha parlato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale sul popolare social network 'YouTube' - del baby bomber Francesco Camarda , attaccante rossonero classe 2008 ora in prestito al Lecce con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del club di Via Aldo Rossi.

Parlando dell'esordio di Camarda con il Milan 'dei grandi' e di quanto quest'avvenimento abbia catalizzato l'attenzione dei media, Pellegatti ha detto quanto segue. “Poteva essere una cosa pericolosa nei confronti del ragazzo ma lui ha così una bella famiglia, è molto equilibrato, a lui proprio gli piace fare gol ed è il sentimento che hanno i ragazzi di una Juniores, di una Promozione, proprio gli piace fare gol, è molto serio, molto educato”.