Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato ancora della realizzazione del nuovo stadio per Milan e Inter in zona San Siro. Ecco, dunque, le dichiarazioni sulle tempistiche per la costruzione dell'impianto di proprietà di rossoneri e nerazzurri
Daniele Triolo Redattore 

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7. Per l'occasione, ha rilasciato all'agenzia di stampa 'ANSA' alcune dichiarazioni sulla futura realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter in zona San Siro, al fianco dell'attuale impianto sportivo, il 'Giuseppe Meazza'. Il quale, come da intenzioni dei due club, verrà quasi totalmente demolito al termine della costruzione del nuovo stadio.

Milan e Inter hanno affidato il progetto di realizzazione del nuovo stadio ai prestigiosi studi architettonici di Lord Norman Foster e David Manica e, a tal proposito, Sala ha rivelato come, con gli studi, abbiano parlato dell'intenzione di "lavorare bene, in fretta e cooperando". Anche l'Amministrazione Comunale, dunque, non vede l'ora che il progetto veda la luce in via definitiva e che partano i lavori di edificazione.

Sala, poi, dichiarandosi soddisfatto per la scelta di Foster e Manica ("hanno grande esperienza e reputazione negli stadi"), ha dettato - se così si può dire - i tempi per la nascita del futuristico, innovativo impianto sportivo per rossoneri e nerazzurri. Dovrà essere pronto, di fatto, per il "campionato di Serie A 2031-2032". Così che la città di Milano, al termine di quella stagione, nell'estate 2032, possa ospitare i Campionati Europei di calcio.

