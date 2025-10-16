Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato ancora della realizzazione del nuovo stadio per Milan e Inter in zona San Siro. Ecco, dunque, le dichiarazioni sulle tempistiche per la costruzione dell'impianto di proprietà di rossoneri e nerazzurri

Giuseppe Sala , Sindaco di Milano , ha partecipato questa mattina all'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7. Per l'occasione, ha rilasciato all'agenzia di stampa 'ANSA' alcune dichiarazioni sulla futura realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter in zona San Siro , al fianco dell'attuale impianto sportivo, il 'Giuseppe Meazza'. Il quale, come da intenzioni dei due club, verrà quasi totalmente demolito al termine della costruzione del nuovo stadio.

Milan e Inter hanno affidato il progetto di realizzazione del nuovo stadio ai prestigiosi studi architettonici di Lord Norman Foster e David Manica e, a tal proposito, Sala ha rivelato come, con gli studi, abbiano parlato dell'intenzione di "lavorare bene, in fretta e cooperando". Anche l'Amministrazione Comunale, dunque, non vede l'ora che il progetto veda la luce in via definitiva e che partano i lavori di edificazione.