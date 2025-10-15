Insieme all'attaccante messicano Santiago Gimenez si apre un vero e proprio duello su chi potrà affiancarlo: Rafael Leao o Christopher Nkunku? Il portoghese sta vivendo un periodo abbastanza strano. L'infortunio che lo ha tenuto distante dal terreno di gioco per ben 40 giorni e il nuovo ruolo dato da Allegri non lo stanno di certo aiutando. Contro la Juventus, il portoghese ha suscitato diverse polemiche dovute all'atteggiamento fornito in campo e alle grandissime occasioni non concretizzate.