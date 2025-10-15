Pianeta Milan
Tegola Pulisic: rischia uno stop di un mese! Come potrebbe giocare il Milan?

Pedullà: 'Il pareggio lascia rimpianti enormi al Milan, si è divorato tre occasioni colossali'
Una pausa delle Nazionali disastrosa per il Milan: con Pulisic out per infortunio, come potrebbe scendere il campo la formazione di Allegri?
Alessia Scataglini

Una pausa delle Nazionali disastrosa per il Milan. Se da una parte l'infortunio di Saelemaekers al flessore destro non sembra poi così grave, la situazione di Christian Pulisic preoccupa abbastanza. L'americano infatti, nella partita di questa notte, ha rimediato un infortunio al bicipite femorale.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri non hanno decisamente digerito la scelta del CT statunitense, Mauricio Pochettino, di far giocare l'americano dal 1 minuto, già acciaccato a causa di un problema alla caviglia. Domani, Pulisic effettuerà degli esami strumentali per capire l'entità del problema. Se gli esami evidenzieranno una lesione, lo stop potrebbe essere bello lungo: circa 3-4 settimane, un'assenza che per Allegri risulta essere molto pesante, visti i diversi big match da affrontare. Ma come potrebbe rendere in campo il Milan di Max contro la Fiorentina senza Pulisic?

Insieme all'attaccante messicano Santiago Gimenez si apre un vero e proprio duello su chi potrà affiancarlo: Rafael Leao o Christopher Nkunku? Il portoghese sta vivendo un periodo abbastanza strano. L'infortunio che lo ha tenuto distante dal terreno di gioco per ben 40 giorni e il nuovo ruolo dato da Allegri non lo stanno di certo aiutando. Contro la Juventus, il portoghese ha suscitato diverse polemiche dovute all'atteggiamento fornito in campo e alle grandissime occasioni non concretizzate.

Per Nkunku invece, la partita di domenica potrebbe essere una vera e propria occasione per brillare. L'ex Chelsea, fino ad ora, ha collezionato soltanto 110 minuti. Un'altra alterativa potrebbe essere quella legata a Loftus-Cheek: Allegri potrebbe farlo avanzare sulla trequarti alle spalle di Gimenez.

