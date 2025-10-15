Il campionato è iniziato da appena 6 giornate, ma le squadre sono già molto agguerrite. Tra conferme e sorprese, la lotta per le posizioni alte della classifica sembra molto equilibrata: Al primo posto troviamo il Napoli di Antonio Conte mentre al secondo, a pari punti con i partenopei (15) troviamo la Roma di Gian Piero Gasperini. Subito dietro, al terzo posto troviamo il Milan di Allegri con 13 punti, mentre Inter e Juventus occupano rispettivamente il quarto e quinto posto, entrambe a 12 punti. A commentare la lotta scudetto è stato lo storico ex allenatore del Milan Fabio Capello ai microfoni di Radio Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Mi aspetto qualcosa di più: ci sono quattro squadre che lottano per lo scudetto. Ci sono squadre che sono in costruzione e che stanno facendo bene. Le due che tutti aspettavano senza problemi, Napoli e Inter, poi c’è la Juventus e c’è la Roma che è una sorpresa. E poi c’è il Milan. Per cui è una grande battaglia”.