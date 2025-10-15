Milan, le parole di Currò su Camarda

Sull'Italia di Gattuso: "lo ho avuto buone sensazioni, perché Rino è un allenatore molto concreto, che fa le cose di sostanza e che quando parla dice le cose come stanno. Detto ciò, ieri l'Italia si è difesa come una volta, cioè chiudendosi, ma è una cosa a cui i giocatori non sono più abituati. Dovranno però essere in grado di farlo nelle sfide più complicate. L'Italia del resto è uscita dagli ultimi due Mondiali perché si è sentita superiore contro avversari più deboli, ma con Gattuso non penso che questa cosa possa accadere".