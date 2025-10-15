Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Currò: “Camarda e Pio Esposito? Hanno caratteristiche diverse e possono diventare…”

INTERVISTE

Currò: “Camarda e Pio Esposito? Hanno caratteristiche diverse e possono diventare…”

Italia-Svezia: Camarda al primo gol con l'U21. Azzurrini sul 3-0
Il noto giornalista Enrico Currò, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto spendere alcune parole su Camarda del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il noto giornalista Enrico Currò, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto spendere alcune parole sull'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan. Tra le sue parole, spiccano quelle rilasciate su due giovani azzurri: Francesco Camarda, ora al Lecce ma di proprietà del Milan, e Pio Esposito, giovane dell'Inter. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Currò su Camarda

—  

Sull'Italia di Gattuso: "lo ho avuto buone sensazioni, perché Rino è un allenatore molto concreto, che fa le cose di sostanza e che quando parla dice le cose come stanno. Detto ciò, ieri l'Italia si è difesa come una volta, cioè chiudendosi, ma è una cosa a cui i giocatori non sono più abituati. Dovranno però essere in grado di farlo nelle sfide più complicate. L'Italia del resto è uscita dagli ultimi due Mondiali perché si è sentita superiore contro avversari più deboli, ma con Gattuso non penso che questa cosa possa accadere".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, che batosta: infortunio per Pulisic, out contro la Fiorentina? In difesa spunta lui!

Su Camarda e Pio Esposito: "Credo che non abbiano ancora dimostrato nulla a livelli alti, quindi facciamo un in bocca al lupo ad entrambi. Hanno caratteristiche diverse e possono arrivare ad essere degli ottimi centravanti. Sinceramente vedo del talento sul fiuto del gol in entrambi. È vero che Esposito ha sbagliato quell'occasione contro Israele, ma il modo in cui aveva segnato con Israele. Lui penso che sia già pronto".

Leggi anche
De Canio: “Camarda? Lasciamolo tranquillo facendo crescere in serenità. Il Milan…”
Sala (Dazn) sulla difesa: “Ha retto bene. Chi gioca contro il Milan sa che è difficile...

© RIPRODUZIONE RISERVATA