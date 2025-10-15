Pianeta Milan
Sala (Dazn) sulla difesa: “Ha retto bene. Chi gioca contro il Milan sa che è difficile fare gol”

Federico Sala, noto giornalista di Dazn, ha parlato hai microfoni di Radio Rossonera della difesa del Milan
Federico Sala, noto giornalista di Dazn, ha parlato hai microfoni di Radio Rossonera della difesa della squadra di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero al suo secondo mandato al Milan. Ricordiamo che, a differenza dello scorso anno, la difesa gioca a tre e i dati sembrano sorridere ai rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Sala sulla difesa di Allegri

La difesa ha retto bene, è sorprendente la velocità con cui riesce a trovare una solidità. Non solo non prende gol, ma c’è anche la percezione che può non subire reti dagli avversari. Chi gioca contro il Milan è conscio che non solo non è facile fare gol, ma addirittura provare ad andare al tiro. Mi impressiona la velocità con il quale questo processo si sta trasformando. Pavlovic, ad esempio, ha sempre fatto grande fatica a 4, mentre ora a 3 sta giocando molto bene.

Maignan? Sta tornando sui suoi livelli. Tornando con una difesa molto più solida è lì che deve fare la differenza e lui è stato decisivo. Mike è un giocatore fondamentale, parliamo di giocatori che hanno anche tensioni a livello economico. Il discorso rinnovo è molto complicato, ma può succedere di tutto e dipenderà da come andrà la stagione e il rapporto con Allegri. E’ una questione di tempistiche, più passa il tempo e meno si potrebbe trovare la quadra. Ricci? Se fanno una deroga per giocare in 12-13 allora può giocare di più. E’ complicato attualmente pensare che Modric o Fofana possano fargli spazio, ma il suo acquisto è anche e soprattutto in prospettiva, stesso discorso per Jashari quando rientrerà"

