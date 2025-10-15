Maignan? Sta tornando sui suoi livelli. Tornando con una difesa molto più solida è lì che deve fare la differenza e lui è stato decisivo. Mike è un giocatore fondamentale, parliamo di giocatori che hanno anche tensioni a livello economico. Il discorso rinnovo è molto complicato, ma può succedere di tutto e dipenderà da come andrà la stagione e il rapporto con Allegri. E’ una questione di tempistiche, più passa il tempo e meno si potrebbe trovare la quadra. Ricci? Se fanno una deroga per giocare in 12-13 allora può giocare di più. E’ complicato attualmente pensare che Modric o Fofana possano fargli spazio, ma il suo acquisto è anche e soprattutto in prospettiva, stesso discorso per Jashari quando rientrerà"