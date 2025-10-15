Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Biasin: “Leao era imprescindibile, infatti il Milan aveva problemi. Ora è una delle tante risorse”

ULTIME MILAN NEWS

Biasin: “Leao era imprescindibile, infatti il Milan aveva problemi. Ora è una delle tante risorse”

Biasin: 'Leao era imprescindibile, infatti il Milan aveva problemi. Ora è una delle tante risorse'
Rafael Leao fa sempre discutere: l'attaccante del Milan è pronto e riprendersi la squadra a partire dalla Fiorentina. Il parere di Biasin nel suo pezzo a 'Tuttomercatoweb'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rafael Leao è tornato qualche giorno prima a Milanello per trovare la giusta e la migliore condizione possibile. Saltata la seconda sfida in programma con il Portogallo: obiettivo ritrovare la maglia da titolare del Milan a partire dalla sfida contro la Fiorentina. Le sue possibilità si alzano visto che Pulisic si è infortunato nella notte italiana durante USA-Australia.

Milan, Biasin parere chiaro su Leao

—  

L'attaccante rossonero resta sempre al centro dei media e della critica italiana: "Leao (rieccolo) fino all’anno scorso era l’imprescindibile del Milan e, infatti, il Milan aveva tanti problemi". Il giornalista Fabrizio Baisin parla così del portoghese nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'. Ecco l'analisi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bondo manda segnali al Milan: per la Cremonese è un pilastro. Ma il futuro in rossonero ...>>>

"Ora è una delle tante risorse della sua squadra e, infatti, il Milan è tornato ad avere una prospettiva importante. Il singolo non può e nemmeno deve essere la soluzione, quella te la deve dare il gruppo, sempre che sia stato costruito con intelligenza", questo il parere finale di Biasin. Vedremo se Leao riuscirà a segnare di nuovo dopo la partita contro il Bari e l'infortunio al polpaccio che lo ha costretto a stare fermo più di 40 giorni.

Leggi anche
Italia U21, Baldini: “Camarda? Lui è un talento, anche se nel primo tempo…”
Mkhitaryan punge: “Milan-Como a Perth? Un po’ fuori, ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA