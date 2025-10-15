Italia U21, le parole di Baldini su Camarda

Sulla partita: "Normalmente queste partite sembrano quelle del giovedì, quando fai un campionato normale, dove la squadra non ha voglia ed è stanca e magari nel secondo tempo con qualche cambio c'è lo spirito più giusto. Ed è successo così. Per fortuna perché oggi partite facili non ce ne sono più, di brutte figure se ne possono fare. Ci sono tante insidie nel calcio. In una partita del genere, magari le ammonizioni prese sul 4-1 la rischi sullo 0-0 poi diventa un'altra partita... abbiamo buttato via un tempo, ma ci sta. L'ho detto ai ragazzi. Nel secondo tempo bravi a concretizzare invece".