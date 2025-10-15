Pianeta Milan
Italia U21, Baldini: “Camarda? Lui è un talento, anche se nel primo tempo…”

Ieri sera, una splendida Italia U21 ha vinto nettamente contro l’Armenia: 5-1 cita il tabellino. L’allenatore Silvio Baldini, al termine della partita ha voluto spendere lacune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di...
Ieri sera, una splendida Italia U21 ha vinto nettamente contro l'Armenia: 5-1 cita il tabellino. L'allenatore Silvio Baldini, al termine della partita ha voluto spendere lacune parole sulla prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Rai 2. Tra le sue parole spiccano quelle nei confronti di Francesco Camarda, giocatore di proprietà del Milan ma in prestito al Lecce, che ha realizzato una splendida doppietta. Ecco, di seguito, le sue parole:

Italia U21, le parole di Baldini su Camarda

 Sulla partita: "Normalmente queste partite sembrano quelle del giovedì, quando fai un campionato normale, dove la squadra non ha voglia ed è stanca e magari nel secondo tempo con qualche cambio c'è lo spirito più giusto. Ed è successo così. Per fortuna perché oggi partite facili non ce ne sono più, di brutte figure se ne possono fare. Ci sono tante insidie nel calcio. In una partita del genere, magari le ammonizioni prese sul 4-1 la rischi sullo 0-0 poi diventa un'altra partita... abbiamo buttato via un tempo, ma ci sta. L'ho detto ai ragazzi. Nel secondo tempo bravi a concretizzare invece".

Sui complimenti per i cambi: "Ringrazio per i complimenti, ma sono un po' allergico. Sono come dei sonniferi, si addormenta e si adagia. Mi piace rimanere sempre sulla corda. Essere bravi per il risultato finale. Per essere bravi dobbiamo tagliare un traguardo importante".

Su Camarda: "Niente, lui è un talento e non lo scopriamo oggi. Anche lui, come la squadra, nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna e non abbiamo giocato a calcio. Si fanno brutte figure. Poi hanno messo la sveglia e il risultato è cambiato".

 

