Intervistato quest'oggi dai microfoni di Tuttosport, l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha voluto spendere alcune parole sulla Lotta scudetto. Il campionato è iniziato da pochissime giornate, difatti siamo soltanto alla 6, ma la lotta per le posizioni alte in classifica, oltre che equilibrata, è molto agguerrita. Al primo posto attualmente troviamo Napoli e Roma, entrambe a 15 punti, al terzo posto il Milan di Massimiliano Allegri, con 13 punti. A seguire Inter e Juventus, entrambe a 12 punti ciascuna. L'ex attaccante partenopeo ha stilato una sua probabile classifica finale. Ecco, di seguito, chi potrebbe vincere lo scudetto: