Intervistato quest'oggi dai microfoni di Tuttosport, l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha voluto spendere alcune parole sulla Lotta scudetto. Il campionato è iniziato da pochissime giornate, difatti siamo soltanto alla 6, ma la lotta per le posizioni alte in classifica, oltre che equilibrata, è molto agguerrita. Al primo posto attualmente troviamo Napoli e Roma, entrambe a 15 punti, al terzo posto il Milan di Massimiliano Allegri, con 13 punti. A seguire Inter e Juventus, entrambe a 12 punti ciascuna. L'ex attaccante partenopeo ha stilato una sua probabile classifica finale. Ecco, di seguito, chi potrebbe vincere lo scudetto:
“L’Inter resta come rosa la squadra più forte e si giocherà il primo posto col Napoli. Poi in seconda fila metto Juve e Milan, anche se i rossoneri hanno il vantaggio di non fare le Coppe e giocando una volta a settimana possono puntare allo scudetto. Occhio poi alla Roma che con Gasperini farà molto bene“.
