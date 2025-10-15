Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Calaiò sulla lotta scudetto: “Il Milan può puntare al primo posto , hanno questo vantaggio…

INTERVISTE

Calaiò sulla lotta scudetto: “Il Milan può puntare al primo posto , hanno questo vantaggio…

Calaiò sulla lotta scudetto: “Il Milan può puntare al primo posto , hanno questo vantaggio… - immagine 1
Intervistato quest'oggi dai microfoni di Tuttosport, l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò ha parlato della lotta scudetto: il Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato quest'oggi dai microfoni di Tuttosport, l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha voluto spendere alcune parole sulla Lotta scudetto. Il campionato è iniziato da pochissime giornate, difatti siamo soltanto alla 6, ma la lotta per le posizioni alte in classifica, oltre che equilibrata, è molto agguerrita. Al primo posto attualmente troviamo Napoli e Roma, entrambe a 15 punti, al terzo posto il Milan di Massimiliano Allegri, con 13 punti. A seguire Inter e Juventus, entrambe a 12 punti ciascuna. L'ex attaccante partenopeo ha stilato una sua probabile classifica finale. Ecco, di seguito, chi potrebbe vincere lo scudetto:

Milan, le parole di Calaiò sullo scudett

—  

LEGGI ANCHE: Bondo manda segnali al Milan: per la Cremonese è un pilastro. Ma il futuro in rossonero ...>>>

L’Inter resta come rosa la squadra più forte e si giocherà il primo posto col Napoli. Poi in seconda fila metto Juve e Milan, anche se i rossoneri hanno il vantaggio di non fare le Coppe e giocando una volta a settimana possono puntare allo scudetto. Occhio poi alla Roma che con Gasperini farà molto bene“.

Leggi anche
Pizzi: “Leao titolare con la Fiorentina? Partita giusta per rilanciarlo”
Infortunio Pulisic, Pedullà contro Pochettino: “Ingiustificabile. Danni assurdi....

© RIPRODUZIONE RISERVATA