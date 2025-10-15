Infortunio Pulisic, Pedullà: 'Pochettino fa una cosa ingiustificabile'

Pianeta Milan
Pedullà contro Pochettino: “Fare giocare Pulisic? Inaccettabile, non giustificabile. Servirebbe …”

Il giornalista Alfredo Pedullà attacca duramente il CT degli USA Pochettino dopo l'infortunio di Pulisic subito contro l'Australia. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Quello che ha fatto Pochettino è tecnicamente inaccettabile, non sostenibile, non giustificabile". Il giornalista Alfredo Pedullà attacca duramente il CT degli USA per la sua scelta di mandare in campo da titolare l'attaccante del Milan Pulisic: " Hai usato un calciatore come Pulisic in una partita inutile come USA-Australia, una amichevole", continua il Pedullà nel suo video su 'YouTube'.

Pedullà attacca Pochettino per l'infortunio di Pulisic

Purtroppo per i rossoneri, infatti, Pulisic è uscito al 31esimo per un infortunio muscolare al bicipite femorale. Pedullà continua: "Tra l'altro un calciatore a rischio con già problemi alla caviglia, che potevi risparmiare o mandare al Milan lo utilizzi e vengono fuori problemi muscolari. Diventa una situazione insostenibile".

La possibile soluzione del giornalista: "I soldi che un club perde per l'uso sciagurato di un commissario tecnico, capirete quanti giocatori si sono infortunati. Bisogna scrivere un regolamento tale da potere dire che se Pulisic è infortunato torna in Italia o resta in panchina. Con Saelemaekers perdi due riferimenti importanti per Milan-Fiorentina. Non mi sembra corretto. Crea dei danni assurdi".

