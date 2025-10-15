Infortunio Pulisic, Pedullà: 'Pochettino fa una cosa ingiustificabile'

"Quello che ha fatto Pochettino è tecnicamente inaccettabile, non sostenibile, non giustificabile". Il giornalista Alfredo Pedullà attacca duramente il CT degli USA per la sua scelta di mandare in campo da titolare l'attaccante del Milan Pulisic: " Hai usato un calciatore come Pulisic in una partita inutile come USA-Australia, una amichevole", continua il Pedullà nel suo video su 'YouTube'.