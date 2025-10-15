Dopo la sosta delle Nazionali, il Milan è tornato ad allenarsi insieme a Massimiliano Allegri per preparare il prossimo impegno in campionato. Il Milan, infatti, domenica sera affronterà la Fiorentina di Stefano Pioli (ex allenatore rossonero con cui i rossoneri hanno vinto lo scudetto a maggio 2022), alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro. Il match, valido per la 7 giornata di campionato, si preannuncia molto importante per entrambe le squadre: i rossoneri cercano la vittoria per rimanere dietro a Napoli e Roma, mentre la Fiorentina cerca 3 punti d'oro in chiave salvezza. A parlare del match e del portoghese Rafael Leao è stato Fausto Pizzi ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà'. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pizzi: "Leao titolare con la Fiorentina? Partita giusta per rilanciarlo"
INTERVISTE
Fausto Pizzi ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà ha parlato di Leao in vista di Milan-Fiorentina: le sue parole
Milan-Fiorentina, le parole di Pizzi su Leao—
Su Leao titolare contro la Fiorentina: "Potrebbe essere la partita giusta per rilanciarlo. E' un grandissimo giocatore, che può fare la differenza. Ha il limite della continuità, anche all'interno della stessa partita. A dirgli troppe cose, lo metti in difficoltà, è una sensazione che ho io. E' uno istintivo che non devi mettere in un calcio troppo regolato"
