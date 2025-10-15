Il centrocampista dell'Inter, Henrik Mkhitaryan , a margine della presentazione del suo nuovo libro autobiografico intitolato 'La mia vita sempre al centro' presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su un argomento che ha sollevato diverse polemiche: Milan-Como a Perth , in Australia. Il nerazzurro ha descritto come 'un po ' fuori' la scelta di giocare una partita di Serie A in piena stagione a più di 20.000 km di distanza, tra fuso orario, clima e temperature diverse. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Mkhitaryan su Milan-Como in Australia, arrivate dopo quelle di Rabiot del Milan: "Non posso rispondere perché non giocheremo noi in Australia. Però posso dire che è un po' fuori, viaggiare 24 ore per fare una partita e poi tornare. Non è una gara amichevole da fine stagione o di preparazione, siamo durante la stagione ed è un po' pesante col fuso orario. Però non possiamo lamentarci perché alla fine siamo pagati per giocare ed è quello che facciamo".