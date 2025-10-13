Siamo nella settimana della partita del Milan contro la Fiorentina . Come scrive 'Il Corriere dello Sport' domani inizieranno gli allenamenti per i rossoneri in quel di Milanello con già qualche giocatore al rientro degli impegni con la nazionale. Domani pomeriggio, si legge, dovrebbe tornare a Milano Luke Modric dopo le partite con la Croazia. Nei prossimi giorni dovrebbero essere fatte delle valutazioni su Estupinan : il terzino ha subito un piccolo infortunio alla caviglia con il suo Ecuador, ma è rimasto in nazionale per sottoporsi a cure specifiche.

Milan, ecco cosa vuole Allegri dopo la Juventus

Come scrive il quotidiano, in alternativa sarebbe già pronto il giovane Bartesaghi che ha giocato da titolare contro la Juventus. Secondo 'Il Corriere dello Sport', il pareggio contro i bianconeri dopo le tante occasioni sprecate dai rossoneri, avrebbe: "Lasciato l’amaro in bocca e non tutte le scorie sono state smaltite". Questo, conclude il quotidiano, potrebbe portare Allegri a pretendere di più nel corso delle prossime partite di campionato. Il lavoro specifico del Milan dovrebbe essere soprattutto focalizzato sull'attacco. Focus anche su Rafael Leao e il suo possibile utilizzo dal primo minuto.