L'allenatore Italiano Luigi De Canio , intervistato dai microfoni del Quotidiano di Puglia, ha speso alcune parole sul giovane Francesco Camarda. Il classe 2008, in forza al Lecce ma di proprietà del Milan, ha messo a segno una splendida doppietta con l'Italia U21 contro l'Armenia in un tandem tutto rossonero: a segnare è stato, ovviamente, Camarda su assiste del giovane Davide Bartesaghi , difensore del Milan di Massimiliano Allegri . Ecco, di seguito, le parole di De Canio sul giovane bomber azzurro:

Le parole su Camarda: "Parliamo di un diciassettenne che già colleziona record. Combina potenza e tecnica, si muove con agilità sulla via del gol. A Lecce c'è la vetrina giusta per un anno di maturazione. Fa presagire un grande domani: è giovanissimo ma già completo in ogni senso. E ha il gol nel cuore, ancora prima che nella gamba. Il Milan ha fatto la scelta giusta. Cerchiamo di lasciarlo tranquillo, facciamolo crescere in maniera serena".