L'allenatore Italiano Luigi De Canio, intervistato dai microfoni del Quotidiano di Puglia, ha speso alcune parole sul giovane FrancescoCamarda. Il classe 2008, in forza al Lecce ma di proprietà del Milan, ha messo a segno una splendida doppietta con l'Italia U21 contro l'Armenia in un tandem tutto rossonero: a segnare è stato, ovviamente, Camarda su assiste del giovane Davide Bartesaghi, difensore del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le parole di De Canio sul giovane bomber azzurro:
Le parole su Camarda: "Parliamo di un diciassettenne che già colleziona record. Combina potenza e tecnica, si muove con agilità sulla via del gol. A Lecce c'è la vetrina giusta per un anno di maturazione. Fa presagire un grande domani: è giovanissimo ma già completo in ogni senso. E ha il gol nel cuore, ancora prima che nella gamba. Il Milan ha fatto la scelta giusta. Cerchiamo di lasciarlo tranquillo, facciamolo crescere in maniera serena".
