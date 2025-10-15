Ottime le risposte che arrivano per il Milan. Davide Bartesaghi, in queste due partita con gli azzurrini, è sembrato decisamente tra i più pronti in campo, soprattutto a livello fisico. Contro la Juventus non ha fatto per nulla male. Quel che è certo è che il Milan e Allegri hanno già un buon cambio tra gli esterni, in futuro potrebbe diventare un titolare importante.