Davide Bartesaghi, terzino del Milan, è sembrato tra i più pronti dell'intera Italia Under 21. Ecco le sue pagelle per la sfida contro l'Armenia
Può anche sorridere il Milan in questa sosta per le partite delle nazionali: nonostante le pessime notizie per gli infortuni prima di Alexis Saelemaekers con il Belgio e poi di Pulisic con gli USA, i giovani rossoneri sorridono e brillano con la maglia dell'Italia Under 21. Nelle sfide per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, non solo Camarda, anche il giovane terzino Davide Bartesaghi ha giocato benissimo. Ecco le pagelle del giocatore del Milan per la partita contro l'Armenia in cui ha servito un bell'assist proprio a Camarda.

Milan, bene anche Bartesaghi con l'Italia Under 21. Ecco le sue pagelle

6,5 il voto de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il commento: "A lungo guardingo, poi scatena anche lui la corsa e consegna l’assist del 2-0. Bartesaghi". Stesso voto da 'Il Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' che commenta la partita del terzino del Milan in questo modo: "Esce alla distanza, servendo un assist a Camarda che vale tre quarti di gol". 

Ottime le risposte che arrivano per il Milan. Davide Bartesaghi, in queste due partita con gli azzurrini, è sembrato decisamente tra i più pronti in campo, soprattutto a livello fisico. Contro la Juventus non ha fatto per nulla male. Quel che è certo è che il Milan e Allegri hanno già un buon cambio tra gli esterni, in futuro potrebbe diventare un titolare importante.

