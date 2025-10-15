Grandi voti quindi per Francesco Camarda. Per il giovanissimo attaccante del Milan sono già tre i gol in due presenze con l'Italia Under 21. Un percorso di crescita costante e continuità: ecco perché i rossoneri hanno deciso di prestarlo al Lecce. La speranza è che possa giocare minuti importanti con il passare delle partite e della stagione. Al momento, infatti, Camarda parte dalla panchina, con Di Francesco che preferisce Stulic in attacco.