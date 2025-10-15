Milan, Francesco Camarda in un periodo magico: altri due gol con la maglia dell'Italia Under 21. Ecco le sue pagelle dai quotidiani sportivi italiani
Milan, Camarda manda ancora segnali con l'Italia Under 21: dopo il gol al debutto contro la Svezia, l'attaccante rossonero è ancora decisivo nel successo degli azzurrini contro l'Armenia nella partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. La prima rete facile dopo una grande discese di Bartesaghi, assist al centro e gol di Camarda a porta vuota. Il secondo da bomber d'area, cross al centro e colpo di testa non facile. Anche i maggiori quotidiani sportivi italiani hanno commentato e analizzato la partita di Camarda. Ecco le pagelle.
Milan, pagelle al top per Camarda dopo la doppietta con l'Italia Under 21
'La Gazzetta dello Sport' commenta così la partita di Camarda: "Camarda Stritolato nel primo tempo, spietato nella ripresa: 3 gol in 2 partite. Avanti così". Per la rosea il voto è 7. Per 'Il Corriere dello Sport'7,5. Ultimo commento da 'Tuttosport': "Tre gol in due match, più giovane pure a segnare una doppietta in Under 21: una sentenza". Anche per il quotidiano il voto che si merita Camarda è 7.