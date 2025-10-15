Quest'oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, sono stati diversi i siti online i vari quotidiani sportivi a parlare del Milan di Massimiliano Allegri. La sosta è ormai finita e, i riflettori, son tutti puntati sulla Serie A: il Milan, infatti, accoglierà tra le mura casalinghe la Fiorentina dell'ex allenatore rossonero Stefano Pioli. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>