Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Baiocchini: “Leao vorrebbe una maglia da titolare contro la Fiorentina, ma…”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Baiocchini: “Leao vorrebbe una maglia da titolare contro la Fiorentina, ma…”

Leao lavora al massimo: serve convincere Allegri. E verso Milan-Fiorentina ...
Il collega di Skysport, Emanuele Baiocchini, fuori dalle mura di Milanello ha fatto un recap sugli uomini del Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il collega di Skysport, Emanuele Baiocchini, fuori dalle mura di Milanello ha fatto un recap sugli uomini di Allegri che stanno rientrando dagli impegni con le proprie Nazionali. Baiocchini, oltre a parlare di Modric, Rabiot, Maignan e Nkunku, si è voluto soffermare in modo molto particolare sul portoghese Rafael Leao e sull'americano Christian Pulisic in vista della Fiorentina, infortunatosi con la maglia della nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Baiocchini

—  

"L'allenamento qui sta per terminare ed è un allenamento al quale hanno partecipato anche i giocatori che stanno rientrando dalle Nazionale- È rientrato Modric, ieri ha fatto vista al Vismara, è rientrato Athekame che Saelemaekers dovrà sostituire. Sono rientrati i francesi Maignan, Rabiot, Nkunku, e quindi inizia a ripopolarsi Milanello. 

LEGGI ANCHE

Già aveva visto la presenza di Rafael Leao dal primo giorno della settimana, quindi lunedì, anche nel giorno di riposo degli altri compagni, e quindi sostanzialmente Leao vorrebbe candidarsi per una maglia da titolare, il problema è che probabilmente Leao non avrà i 90 minuti nelle gambe. Quindi bisognerà capire se Leao vorrà "bruciarsi un cambio" già in partenza, oppure eventualmente partite con Nkunku e Gimenez che stanno bene, con Gimenez che sarà uno degli ultimi a tornare ma comunque sta bene, ha giocato solo 30 minuti contro l'Ecuador. Nkunku è in ballotaggio con Leao.

LEGGI ANCHE: Milan, che batosta: infortunio per Pulisic, out contro la Fiorentina? In difesa spunta lui!

Bisognerà capire nel corso della settimana per capire se Rafael Leao riuscirà ad avere uno stato di forma migliore rispetto a quello attuale, e in quel caso non ci sarebbero dubbi perché giocherebbe lui. In caso contrario, se non avesse grande minutaggio partirebbero Nkunku e Gimenez con Leao pronto ad entrare a partire in corso"

Leggi anche
Milan, che batosta: infortunio per Pulisic, out contro la Fiorentina? In difesa spunta lui!
Verso Milan-Fiorentina, buone notizie per Pioli: ecco chi ha ritrovato in gruppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA