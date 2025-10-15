Già aveva visto la presenza di Rafael Leao dal primo giorno della settimana, quindi lunedì, anche nel giorno di riposo degli altri compagni, e quindi sostanzialmente Leao vorrebbe candidarsi per una maglia da titolare, il problema è che probabilmente Leao non avrà i 90 minuti nelle gambe. Quindi bisognerà capire se Leao vorrà "bruciarsi un cambio" già in partenza, oppure eventualmente partite con Nkunku e Gimenez che stanno bene, con Gimenez che sarà uno degli ultimi a tornare ma comunque sta bene, ha giocato solo 30 minuti contro l'Ecuador. Nkunku è in ballotaggio con Leao.