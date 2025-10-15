Pianeta Milan
Riprende finalmente il campionato dopo la sosta per le Nazionali: in vista di Milan-Fiorentina, ecco chi ha recuperato Pioli
Riprende finalmente il campionato dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan di Massimiliano Allegri, domenica sera alle ore 20:45, ospiterà la Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero con il quale hanno vinto il 19esimo scudetto (maggio 2022). Il mister della viola, infatti, tornerà a San Siro per la prima volta da avversario. In vista del match, Luca Pengue, medico della squadra toscana, ha fornito degli aggiornamenti sugli infortunati della squadra di Pioli. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni ufficiali del club:

Verso Milan-Fiorentina: Pioli può sorridere

Su Dodo e Fazzini: "Loro due erano usciti per due problemi differenti: Dodo per un problema muscolare; Jacopo per due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo nei giorni di sosta e sono regolarmente in gruppo".

Su Sohm: "Anche lui sta bene ed è in gruppo da martedì. Le sue condizioni sono bune anche se continuiamo a monitorare sia lui che Dodo che Fazzini".

Su Pongracic: "Ha avuto un piccolo trauma distorsivo con la Croazia e questo gli ha impedito di terminare la partita. Siamo stati in contatto con lo staff sanitario croato e nella giornata di oggi faremo le valutazioni. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante"

