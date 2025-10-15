Riprende finalmente il campionato dopo la sosta per le Nazionali: in vista di Milan-Fiorentina, ecco chi ha recuperato Pioli
Riprende finalmente il campionato dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan di Massimiliano Allegri, domenica sera alle ore 20:45, ospiterà la Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero con il quale hanno vinto il 19esimo scudetto (maggio 2022). Il mister della viola, infatti, tornerà a San Siro per la prima volta da avversario. In vista del match, Luca Pengue, medico della squadra toscana, ha fornito degli aggiornamenti sugli infortunati della squadra di Pioli. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni ufficiali del club:
Verso Milan-Fiorentina: Pioli può sorridere
—
Su Dodo e Fazzini: "Loro due erano usciti per due problemi differenti: Dodo per un problema muscolare; Jacopo per due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo nei giorni di sosta e sono regolarmente in gruppo".