L'edizione di oggi di 'Repubblica' ha scritto 'San Siro come Wembley. Così Norman Foster ha rinnovato un simbolo". Il nuovo impianto di Milan ed Inter sarà il terzo proveniente dagli studi di Foster + Partners (fondato per l'appunto da Norman Foster), e Manica (guidato da David Manica). Gli stadi progettati sono due tra quelli più famosi al mondo.

Stiamo parlando del nuovo Wembley Stadium di Londra, aperto nel lontano 2007 e il Lusail Stadium del Qatar, realizzato per il Mondiale del 2022 vinto poi dall'Argentina del grandissimo Leo Messi. Sul nuovo stadio di Milan ed Inter, al momento, non si sa ancora moltissimo e, non è ancora ben chiaro se sarà presente qualche richiamo architettonico (o no) all'attuale San Siro. Al momento, l'unica cosa certa che si conosce è la capienza: circa 71.500 posti, in parte interrato. Avrà una copertura fotovoltaica, ventilazione naturale e alcuni strumenti di recupero per l'acqua piovana.