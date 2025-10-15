Intervistato in esclusiva dai microfoni di Fantacalcio TV, Gabriele Zappa ha rivelato un retroscena legato proprio a Cagliari-Milan
Stagione 2024/2025, Cagliari-Milan 3-3: Gabriele Zappa infligge al Milan, dell'allora allenatore Paulo Fonseca, una bellissima doppietta. La partita si sblocca subito: gol di Zortea al 2 minuto di gioco. I rossoneri però, non si abbattono e, al minuto 15, pareggiano grazie ad un gol di Rafael Leao su assist di Reijnders. Poco prima del fischio finale del primo tempo arriva la doppietta di Leao su assist di Fofana: ora è il Milan ad essere in vantaggio.
Cagliari-Milan, il retroscena di Zappa
Nella ripresa, Zappa la pareggia, ma subito dopo risponde Abraham: 3-2 per il Milan. Al minuto 89' però, arriva la beffa per i rossoneri: Zappa pareggia con uno splendido gol d'esterno al volo all'incrocio dei pali su assist di Augello: imparabile per Mike Maignan.