È possibile, anzi probabile che il Milan perda Mike Maignan a fine stagione. Il portiere e capitano rossonero andrà in scadenza di contratto a giugno del 2026. I colloqui per il rinnovo di contratto non sembrano decollare. Dunque, la dirigenza rossonera si sta cercando di tutelare sul calciomercato. Una possibile partenza di Maignan - spesso decisivo nelle ultime stagioni - esige di farsi trovare pronti, prendendo dal mercato un sostituto all'altezza, molto affidabile tra i pali e fuori, e anche nel gioco coi piedi. A un identikit simile corrisponde Elia Caprile, ex secondo portiere del Napoli e ora portiere titolare del Cagliari. Caprile è arrivato in Sardegna nello scorso mercato invernale ed è stato confermato all'inizio di questa stagione 2025/26. Il portiere del Cagliari quest'anno sta confermando le ottime cose fatte vedere nello scorso girone di ritorno. È proprio per questo che il Milan ha messo gli occhi su di lui. Caprile ha commentato brevemente le voci di mercato che lo riguardano nel corso di un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.