Fabio Capello è stato probabilmente uno tra i migliori allenatori italiani di sempre. La prima squadra che ha allenato è stato il Milan. Al tempo, il suo compito non fu affatto semplice. Il presidente Silvio Berlusconi, infatti, lo prelevò dalle selezioni giovanili del club e gli fece ereditare la panchina di Arrigo Sacchi. Insomma, un'impresa ardua. Capello, però, svolse alla grande questo compito, vincendo tutto sulla panchina del Milan. Da tempo ormai ha smesso di allenare e ricopre il ruolo di opinionista in tv. Oggi, durante il Festival dello Sport di Trento, è stato intervistato insieme a Giovanni Floris dal vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' Gianni Valenti. Nel corso dell'intervista (qui l'intervista completa), ha raccontato di Ariedo Braida - storico dirigente rossonero - e di Papin - ex calciatore - ai tempi del Milan.