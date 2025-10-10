Fabio Capello è stato probabilmente uno tra i migliori allenatori italiani di sempre. La prima squadra che ha allenato è stato il Milan. Al tempo, il suo compito non fu affatto semplice. Il presidente Silvio Berlusconi, infatti, lo prelevò dalle selezioni giovanili del club e gli fece ereditare la panchina di Arrigo Sacchi. Insomma, un'impresa ardua. Capello, però, svolse alla grande questo compito, vincendo tutto sulla panchina del Milan. Da tempo ormai ha smesso di allenare e ricopre il ruolo di opinionista in tv. Oggi, durante il Festival dello Sport di Trento, è stato intervistato insieme a Giovanni Floris dal vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' Gianni Valenti. Nel corso dell'intervista (qui l'intervista completa), ha raccontato di Ariedo Braida - storico dirigente rossonero - e di Papin - ex calciatore - ai tempi del Milan.
Capello: "Mi fidavo di Braida. Negli anni al Milan abbiamo sbagliato davvero pochi giocatori"
Capello: “Mi fidavo di Braida. Negli anni al Milan abbiamo sbagliato davvero pochi giocatori”
Fabio Capello al Festival dello Sport di Trento ha ricordato gli anni al Milan con Ariedo Braida, bravissimo a individuare i giocatori giusti per la sua squadra
Milan, Capello su Braida (e Papin)—
Capello: "Al Milan quando Braida mi diceva 'Questo può giocare nel Milan', io mi fidavo. In quegli anni ne abbiamo sbagliati davvero pochi. Valenti: Qualcuno che non ha reso come vi aspettavate? Capello: "Papin, ha reso ma non è stato quello che ci aspettavamo. San Siro era pesante per lui...".
