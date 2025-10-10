Capello: “Cassano negli ultimi 25 metri era più forte di Totti”

Fabio Capello - ex allenatore del Milan (una tra le tante grandi squadre che ha allenato) - ha parlato oggi al Festival dello Sport di Trento. Alle 14:30 è andata in scena l'intervista a lui e a Giovanni Floris moderata da Gianni Valenti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' (qui l'intervista completa). Tra i tantissimi temi affrontati e aneddoti raccontati, Capello (da tempo opinionista per 'Sky Sport') ha parlato di Antonio Cassano, allenato ai tempi della Roma e del Real Madrid. Sono molo interessanti le parole dedicate al fuoriclasse di Bari, che ha militato anche nel Milan per una stagione e mezzo tra il 2011 e 2013.