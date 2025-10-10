Fabio Capello - ex allenatore del Milan (una tra le tante grandi squadre che ha allenato) - ha parlato oggi al Festival dello Sport di Trento. Alle 14:30 è andata in scena l'intervista a lui e a Giovanni Floris moderata da Gianni Valenti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' (qui l'intervista completa). Tra i tantissimi temi affrontati e aneddoti raccontati, Capello (da tempo opinionista per 'Sky Sport') ha parlato di Antonio Cassano, allenato ai tempi della Roma e del Real Madrid. Sono molo interessanti le parole dedicate al fuoriclasse di Bari, che ha militato anche nel Milan per una stagione e mezzo tra il 2011 e 2013.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Cassano negli ultimi 25 metri era più forte di Totti”
INTERVISTE
Capello: “Cassano negli ultimi 25 metri era più forte di Totti”
Fabio Capello al Festival dello Sport di Trento ha citato Cassano (e poi Totti) come giocatore che più lo ha fatto arrabbiare durante la sua carriera da allenatore
Capello parla di Cassano (e Totti)—
LEGGI ANCHE: Milan, che difesa! I numeri di questo inizio di stagione>>>
Valenti: Chi ti ha fatto più incazzare da allenatore?" Capello: "Un nome a caso... Cassano! Mi dispiaceva vederlo così, negli ultimi 25 metri era più forte di Totti. Gli dicevi di fare una cosa, ti diceva 'Sisi mister' e poi dopo 5 minuti faceva come gli pareva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA