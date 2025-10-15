Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri: l'infortunio di Saelemaekers non è poi così grave, in campo con la Fiorentina?
Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Dopo le varie 'batoste' degli ultimi giorni, a Milanello inizia a vedersi una fioca luce. Come riferito da Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', il problema al flessore di Alexis Saelemaekers sembra non essere poi così tanto grave.
Milan, buone notizie da Milanello: Saelemaekers può recuperare per la Fiorentina
Il belga, infortunatosi contro la Macedonia del Nord, aveva abbandonato il ritiro per una lesione al flessore destro. Una volta arrivato a Milano, gli esami clinici effettuati avevano confermato la diagnosi ma, come detto precedentemente, l'infortunio non è gravissimo. Salgono di poco le quotazioni per una sua possibile presenza in Milan-Fiorentina, mentre è sicuro che sarà ci sarà per Milan-Pisa. Nuovi esami saranno effettuati tra circa 48 ore.