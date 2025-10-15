Milan, buone notizie da Milanello: Saelemaekers può recuperare per la Fiorentina

Il belga, infortunatosi contro la Macedonia del Nord, aveva abbandonato il ritiro per una lesione al flessore destro. Una volta arrivato a Milano, gli esami clinici effettuati avevano confermato la diagnosi ma, come detto precedentemente, l'infortunio non è gravissimo. Salgono di poco le quotazioni per una sua possibile presenza in Milan-Fiorentina, mentre è sicuro che sarà ci sarà per Milan-Pisa. Nuovi esami saranno effettuati tra circa 48 ore.